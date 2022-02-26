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Премьера документального фильма «Параллель «Германия» доступна на YouTube

26.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Премьера документального фильма «Параллель «Германия» доступна на YouTube

Белорусы прошли через геноцид в годы Великой Отечественной. И сейчас на государственном уровне делается все, чтобы не просто не забыть про страшные события, но и привлечь к наказанию виновных. 


Тысячи опрошенных свидетелей геноцида, выжившие узники концлагерей. К кому из европейских стран направят материалы дела? А также резонансные заявления генерального прокурора Беларуси. Телеканал ОНТ подготовил документальный фильм об уголовном деле по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны. 

Премьера документального фильма «Параллель «Германия» состоялась накануне в телеэфире. Полная версия доступна на YouTube-канале ОНТ.


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Белорусы прошли через геноцид в годы Великой Отечественной. И сейчас на государственном уровне делается все, чтобы не просто не забыть про страшные события, но и...
 
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