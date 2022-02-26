Примеры из истории, когда фейковые новости становились поводом для геноцида целых народов

Источник материала: ОНТ

История знает немало примеров, когда фейковые новости, распространяемые западными политиками и СМИ, становились поводом для геноцида целых народов.





Один из наиболее ярких – вторжение американский войск в Ирак, которому предшествовало выступление тогдашнего госсекретаря США в Совбезе ООН. Колин Пауэл с высокой трибуны размахивал пробиркой с белым порошком, уверяя мировую общественность, что это доказательство оружия массового поражения, которое производят в Ираке. Ирак разбомбили, биологическое оружие не нашли. И вот накануне ночью очередное показательное выступление постпреда США при ООН.

Линда Гринфилд приводит доказательства «вины России», ссылаясь на фейковую статью «Таймс». В ней говорится, что украинские мужчины с тоской прощаются со своими детьми и уезжают на войну. На самом же деле это кадры эвакуации детей Донбасса в Россию, чтобы они не пострадали и не погибли в результате обстрелов и бомбежек украинских военных.

Но в Вашингтоне и Брюсселе упорно не видят и не желают видеть, как на протяжении 8 лет в Донецке и Луганске украинские военные методично уничтожали тысячи мирных жителей, в том числе и детей. Молчат об этом и так называемые сочувствующие Киеву сегодня.

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