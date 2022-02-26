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Примеры из истории, когда фейковые новости становились поводом для геноцида целых народов

26.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Примеры из истории, когда фейковые новости становились поводом для геноцида целых народов

История знает немало примеров, когда фейковые новости, распространяемые западными политиками и СМИ, становились поводом для геноцида целых народов. 


Один из наиболее ярких – вторжение американский войск в Ирак, которому предшествовало выступление тогдашнего госсекретаря США в Совбезе ООН. Колин Пауэл с высокой трибуны размахивал пробиркой с белым порошком, уверяя мировую общественность, что это доказательство оружия массового поражения, которое производят в Ираке. Ирак разбомбили, биологическое оружие не нашли. И вот накануне ночью очередное показательное выступление постпреда США при ООН. 

Линда Гринфилд приводит доказательства «вины России», ссылаясь на фейковую статью «Таймс». В ней говорится, что украинские мужчины с тоской прощаются со своими детьми и уезжают на войну. На самом же деле это кадры эвакуации детей Донбасса в Россию, чтобы они не пострадали и не погибли в результате обстрелов и бомбежек украинских военных. 

Но в Вашингтоне и Брюсселе упорно не видят и не желают видеть, как на протяжении 8 лет в Донецке и Луганске украинские военные методично уничтожали тысячи мирных жителей, в том числе и детей. Молчат об этом и так называемые сочувствующие Киеву сегодня.

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История знает немало примеров, когда фейковые новости, распространяемые западными политиками и СМИ, становились поводом для геноцида целых народов.  Один из...
 
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