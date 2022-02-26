Источник материала: ОНТ

Континентальная хоккейная лига приняла решение присудить технические поражения финскому «Йокериту» в серии плей-офф.

Напомним, ранее команда из Хельсинки объявила об отказе от дальнейших игр сезона. В первом раунде плей-офф «Йокерит» должен был встретиться с московским «Спартаком». Таким образом, москвичи прошли в полуфинал Западной конференции автоматически. Розыгрыш Кубка Гагарина в КХЛ стартует 1 марта. Минское «Динамо» сыграет против СКА. Первый матч этого противостояния пройдет 2 марта в Санкт-Петербурге.

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