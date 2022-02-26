﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Континентальная хоккейная лига приняла решение присудить технические поражения финскому «Йокериту» в серии плей-офф

26.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Континентальная хоккейная лига приняла решение присудить технические поражения финскому «Йокериту» в серии плей-офф

Континентальная хоккейная лига приняла решение присудить технические поражения финскому «Йокериту» в серии плей-офф.

Напомним, ранее команда из Хельсинки объявила об отказе от дальнейших игр сезона. В первом раунде плей-офф «Йокерит» должен был встретиться с московским «Спартаком». Таким образом, москвичи прошли в полуфинал Западной конференции автоматически. Розыгрыш Кубка Гагарина в КХЛ стартует 1 марта. Минское «Динамо» сыграет против СКА. Первый матч этого противостояния пройдет 2 марта в Санкт-Петербурге. 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Континентальная хоккейная лига приняла решение присудить технические поражения финскому «Йокериту» в серии плей-офф. Напомним, ранее команда из Хельсинки...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зеленский поговорил по телефону с Макроном и призвал принять Украину в ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by