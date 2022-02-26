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ВГТРК, «Первый канал» и «Останкино» приостанавливают членство в Европейском вещательном союзе
Источник материала: ОНТ
Как заявили на данных российских телеканалах, «последней каплей», подтолкнувшей их к выходу из Европейского вещательного союза стало исключение России из конкурса «Евровидение» в этом году,
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Как заявили на данных российских телеканалах, «последней каплей», подтолкнувшей их к выходу из Европейского вещательного союза стало исключение России из...
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