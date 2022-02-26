﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ВГТРК, «Первый канал» и «Останкино» приостанавливают членство в Европейском вещательном союзе

26.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

ВГТРК, «Первый канал» и «Останкино» приостанавливают членство в Европейском вещательном союзе

Как заявили на данных российских телеканалах, «последней каплей», подтолкнувшей их к выходу из Европейского вещательного союза стало исключение России из конкурса «Евровидение» в этом году, пишет РБК.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как заявили на данных российских телеканалах, «последней каплей», подтолкнувшей их к выходу из Европейского вещательного союза стало исключение России из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зеленский поговорил по телефону с Макроном и призвал принять Украину в ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by