ВГТРК, «Первый канал» и «Останкино» приостанавливают членство в Европейском вещательном союзе

Источник материала: ОНТ

Как заявили на данных российских телеканалах, «последней каплей», подтолкнувшей их к выходу из Европейского вещательного союза стало исключение России из конкурса «Евровидение» в этом году, пишет РБК.

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