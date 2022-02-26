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Какие страны закрыли воздушное пространство для России?
Источник материала: ОНТ
После
Воздушные границы для самолетов Российской Федерации закрыли:
Украина, Молдова, Чехия, Польша, Болгария, Великобритания, Эстония, Латвия, Литва и Румыния.
Как заявили РИА «Новости» региональные власти, воздушной блокады Калининградской области не будет - если Литва закроет небо, полетим через нейтральные воды и Ленинградскую область.
Фото: архив БЕЛТА
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После начала военной операции России в Украине воздушное пространство для российской авиации закрыли несколько стран. Воздушные границы для самолетов Российской...
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