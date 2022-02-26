Какие страны закрыли воздушное пространство для России?

Источник материала: ОНТ

После начала военной операции России в Украине воздушное пространство для российской авиации закрыли несколько стран.

Воздушные границы для самолетов Российской Федерации закрыли:

Украина, Молдова, Чехия, Польша, Болгария, Великобритания, Эстония, Латвия, Литва и Румыния.

Как заявили РИА «Новости» региональные власти, воздушной блокады Калининградской области не будет - если Литва закроет небо, полетим через нейтральные воды и Ленинградскую область.

Фото: архив БЕЛТА

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