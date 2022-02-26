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В Украине продолжаются провокации, обстрел мирного населения и мародерства с украинской стороны

26.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Украине продолжаются провокации, обстрел мирного населения и мародерства с украинской стороны

В Украине все больше провокаций, обстрелов мирного населения и мародерств с украинской стороны.


Этот снаряд сегодня взорвал не только многоэтажку в Киеве, но и все информационное пространство. Как сообщили местные СМИ и позже подтвердили в Минобороны России, в дом выстрелили украинские силы из зенитного ракетного комплекса Бук-М1. При этом они размещают военную технику в жилых кварталах вблизи школ и других соц-объектов. Мирные жители второй день публикуют такие кадры. Артиллерия – прямо на школьном стадионе. В Донецке заявили, что украинские националисты планируют провокации: и не только с подрывами мостов, но и другой важной инфраструктуры. Чтобы обвинить в этом силы специальной военной операции.

В Украине набирают силу беспорядки и мародерство. После того, как руководство страны без учета выдало населению оружие, там начались грабежи и нападения. На трассе Запорожье-Днепр пытались захватить грузовик с продуктами. На этих кадрах – разграбленная торговая точка. А вот еще одно видео с доказательствами вооруженных бесчинств – в этот раз на заправке. Местные рассказывают, что никаких мер по наведению порядка украинские власти не предпринимают. Эту машину изрешетили автоматными очередями как раз после выдачи стрелкового оружия. В СМИ сообщают, что украинцы приняли мирных жителей за диверсантов. Жестоко убита украинская семья, внутри был ребенок. На фоне таких событий заявления украинских военных о том, что они задерживают группы «неизвестных с оружием» еще раз подтверждают – бесконтрольная выдача оружия в столь непростой ситуации чревата еще и лавиной преступности.

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В Украине все больше провокаций, обстрелов мирного населения и мародерств с украинской стороны. Этот снаряд сегодня взорвал не только многоэтажку в Киеве, но и все...
 
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