Марат Марков о работе СМИ перед референдумом: Мы стали меньше забюрократизированы

Источник материала: ОНТ

Председатель правления ОНТ Марат Марков в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» рассказал, в чем отличие работы системы СМИ в Беларуси перед референдумом по сравнению со временем в предыдущую электоральную кампанию 2020 года.

Марат Марков, председатель правления ОНТ: «Мы действительно стали меняться. Не скажу, что мы поменялись принципиально. Мы всего лишь в начале пути. Но то отличие, которое действительно существенно, - мы стали меньше забюрократизированы, если можно говорить так о журналистике. Сложно работать, когда над тобой постоянно стоят и дают указания, как это делать. Я ведь не просто председатель правления, я – главный редактор этого телеканала. Естественно, я определяю редакционную политику и могу с полной уверенностью и абсолютно честно сказать, что сейчас журналисты работают, исходя из собственного профессионального уровня. Главное изменение – люди научились доверять себе, своему профессионализму. Этого не было до 20-го года, будем говорить откровенно. Более того, мы стали не только информировать, мы стали формировать мнение, мы стали наступать информационно. И если бы мы этого не сделали, мы бы проигрывали всегда. Но сейчас даже наши оппоненты вынуждены признать – а достаточно сложно такое заставить сказать – сейчас госсми формируют информационную повестку в стране. Это правда. Мы не должны останавливаться. Но, к сожалению, у нас сейчас недостаточно профессиональных людей, которые могли бы взять на себя ответственность и без помощи и контроля работать самостоятельно. Этого не хватает. Но это процесс. Таких людей нужно искать, воспитывать, стимулировать – по-другому не бывает».

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