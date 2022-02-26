﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Марат Марков о работе СМИ перед референдумом: Мы стали меньше забюрократизированы

26.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Марат Марков о работе СМИ перед референдумом: Мы стали меньше забюрократизированы

Председатель правления ОНТ Марат Марков в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» рассказал, в чем отличие работы системы СМИ в Беларуси перед референдумом по сравнению со временем в предыдущую электоральную кампанию 2020 года.

Марат Марков, председатель правления ОНТ: «Мы действительно стали меняться. Не скажу, что мы поменялись принципиально. Мы всего лишь в начале пути. Но то отличие, которое действительно существенно, - мы стали меньше забюрократизированы, если можно говорить так о журналистике. Сложно работать, когда над тобой постоянно стоят и дают указания, как это делать. Я ведь не просто председатель правления, я – главный редактор этого телеканала. Естественно, я определяю редакционную политику и могу с полной уверенностью и абсолютно честно сказать, что сейчас журналисты работают, исходя из собственного профессионального уровня. Главное изменение – люди научились доверять себе, своему профессионализму. Этого не было до 20-го года, будем говорить откровенно. Более того, мы стали не только информировать, мы стали формировать мнение, мы стали наступать информационно. И если бы мы этого не сделали, мы бы проигрывали всегда. Но сейчас даже наши оппоненты вынуждены признать – а достаточно сложно такое заставить сказать – сейчас госсми формируют информационную повестку в стране. Это правда. Мы не должны останавливаться. Но, к сожалению, у нас сейчас недостаточно профессиональных людей, которые могли бы взять на себя ответственность и без помощи и контроля работать самостоятельно. Этого не хватает. Но это процесс. Таких людей нужно искать, воспитывать, стимулировать – по-другому не бывает».

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель правления ОНТ Марат Марков в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» рассказал, в чем отличие работы системы СМИ в Беларуси перед референдумом по сравнению...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Украине продолжаются провокации, обстрел мирного населения и мародерства с украинской стороны
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by