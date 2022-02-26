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Дмитрий Крутой: конституционный референдум проходит даже более позитивно, чем ожидалось

26.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дмитрий Крутой: конституционный референдум проходит даже более позитивно, чем ожидалось

Конституционный референдум в Беларуси пользуется серьезным ажиотажем у общества, событие проходит даже более позитивно, чем ожидалось. Об этом в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» рассказал замглавы Администрации Президента Дмитрий Крутой.

Дмитрий Крутой: «Безусловно, вы видите, что этот референдум из-за того, что и информационные технологии стали более развитыми, вызвал серьезный ажиотаж у общества. И в дни предварительного голосования очень широкое освещение было в прессе. Безусловно, это подогрело интерес наших граждан к этому событию. Можно сказать, что все проходит даже более позитивно, чем ожидалось. Люди очень активно обсуждают изменения, которые предстоят. Мы тоже готовимся к изменениям, которые необходимо будет сделать, если будет поддержан выносимый на референдум вариант Конституции».


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Конституционный референдум в Беларуси пользуется серьезным ажиотажем у общества, событие проходит даже более позитивно, чем ожидалось. Об этом в эфире YouTube-канала...
 
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