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Дмитрий Крутой: конституционный референдум проходит даже более позитивно, чем ожидалось
Источник материала: ОНТ
Конституционный референдум в Беларуси пользуется серьезным ажиотажем у общества, событие проходит даже более позитивно, чем ожидалось. Об этом в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» рассказал замглавы Администрации Президента Дмитрий Крутой.
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Конституционный референдум в Беларуси пользуется серьезным ажиотажем у общества, событие проходит даже более позитивно, чем ожидалось. Об этом в эфире YouTube-канала...
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