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Устоит ли белорусская экономика перед новыми санкциями и зачем страну пытаются пристегнуть к ним?

26.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Устоит ли белорусская экономика перед новыми санкциями и зачем страну пытаются пристегнуть к ним?

Замглавы Администрации Президента Дмитрий Крутой в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» рассказал, устойчива ли Беларусь к санкциям.

Дмитрий Крутой, замглавы Администрации Президента: «Мы слышим риторику последних дней, когда усиленно пытаются сделать Беларусь стороной конфликта. Я не знаю, зачем это пытаются сделать наши коллеги – пристегнуть к каким-то дополнительным пакетам. В отношении Беларуси и так уже введены существенные санкции как в отношении физлиц, так и юрлиц. Мы внимательно реагируем на такие сигналы. Давно выработана стратегия работы в отношении санкций. На уровне правительства создан координационный штаб, который возглавляет первый зам премьер министра, куда входят ключевые ведомства, разбираются подробно кейсы по каждому предприятию. Основная задача – сохранить товарные потоки и сохранить дисциплину платежей. Украинский конфликт и без санкционной риторики добавляет в этом плане проблем. Граница со всех сторон закрыта, остановлены грузоперевозки. Сейчас все эти направления нужно переориентировать на другие страны. В том числе и с финансовой точки зрения. Все решения принимаются оперативно, работа ведется ежедневно».

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Замглавы Администрации Президента Дмитрий Крутой в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» рассказал, устойчива ли Беларусь к санкциям. Дмитрий Крутой, замглавы...
 
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