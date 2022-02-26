Политолог: Зеленский политикан, будь он политиком, решил бы ситуацию в Украине очень просто

Источник материала: ОНТ

Президента Украины Владимира Зеленского нельзя назвать настоящим политиком, потому что он не предпринимает реальных шагов по завершению российской спецоперации в своей стране. Например, он мог бы выдвинуть предложение о голосовании за изменения в Конституции, в которой прописано стремление вступить в НАТО. Об этом в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» рассуждал политолог Николай Стариков.

Николай Стариков: «Решения Зеленского, они чем продиктованы? Интересами украинского народа, что ли? Нет, конечно! Вы [Беларусь] слишком большую роль придаете атрибутам, о которые Запад вытирает ноги. Я в данном случае, к сожалению, имею ввиду украинскую Конституцию. Берем 2014 год. Может быть, в Беларуси те события не очень активно обсуждались, и вы забыли. Я напомню. Когда был живой, здоровый президент Янукович, находился на территории Украины. Да и не важно, где находился, потому что президентство – это не стул и не стол, это доверие народа, которое присутствует с человеком, перемещается вместе с ним, этот высокий титул – президент. Так вот, когда президент Янукович был жив, его пытались активно убить западные спецгруппы на территории Украины. Что сделали переворотчики? Они согнали депутатов рады, точнее депутатов от “Партии регионов”, то есть партии Януковича, фактически под дулами автоматов и заставили их принять решение абсолютно не конституционное, противоречащее Конституции, о том, что исполняющим обязанности президента будет господин Турчинов. Которого сегодня активно ищет чеченский спецназ, чтобы под суд отдать. И ничего никто не заметил! Ввели новую должность, которой нет в Конституции».

По мнению Старикова, если бы Зеленский был настоящим политиком, то он внес бы предложении о голосовании за изменения в Конституции Украины, что помогло бы завершить российскую спецоперацию.

Николай Стариков: «Если бы Зеленский вдруг был политиком, а не политиканом, решить этот вопрос можно было бы очень просто. Объясняю как. В Конституции Украины написано о стремлении вступить в НАТО. У партии “Слуга народа” есть контроль над парламентом. Зеленский – глава этой партии. Он выходит и говорит: ради сохранения людей… Говорит правильные вещи. Надо изменить Конституцию, давайте голосовать. Вы думаете, кто-то из его партии проголосовал бы против? Нет, конечно! Юридически это было бы законно все. Но Зеленский не собирался вести переговоры. Вчера просто Зеленский постарался выиграть немного времени, пока его вывозили во Львов. Отсюда все эти слова. Но, я думаю, в Москве тоже не питал никто иллюзий, что здесь возможны переговоры».





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