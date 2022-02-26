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Что происходит в Украине: специальная операция или война? Отвечает политолог Николай Стариков

26.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что происходит в Украине: специальная операция или война? Отвечает политолог Николай Стариков

Что сейчас происходит в Украине: специальная военная операция или уже война? На этот вопрос в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» ответил политолог Николай Стариков.

Николай Стариков: «На Украине происходит спецоперация по демилитаризации и денацификации того режима, который готовился к войне с Россией. А поскольку у нас с вами есть Союзное государство, это не пустой звук, он готовился к войне и с Россией, и с Беларусью. Ведь очевидно, если нацисты, как сказал недавно наш Президент, попытались вооруженным путем напасть на Крым, то Беларусь в силу союзнических обязательств неизбежно оказалась бы на одной стороне с Россией. Так что и к войне с Беларусью готовился этот режим. Второе – мне кажется, в Беларуси людям точно беспокоиться не о чем. Сейчас беспокоиться надо только нацистам и продажным политикам, которые находятся на территории Украины. Они снимают ролики, призывают людей сражаться до конца, после чего исчезают в неизвестном направлении».


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Что сейчас происходит в Украине: специальная военная операция или уже война? На этот вопрос в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» ответил политолог Николай Стариков....
 
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