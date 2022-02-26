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Что происходит в Украине: специальная операция или война? Отвечает политолог Николай Стариков
Источник материала: ОНТ
Что сейчас происходит в Украине: специальная военная операция или уже война? На этот вопрос в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» ответил политолог Николай Стариков.
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Что сейчас происходит в Украине: специальная военная операция или уже война? На этот вопрос в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» ответил политолог Николай Стариков....
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