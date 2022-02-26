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Гражданская инициатива о вступлении в НАТО поступила в парламент Финляндии

26.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гражданская инициатива о вступлении в НАТО поступила в парламент Финляндии

На рассмотрение в парламент Финляндии поступила гражданская инициатива о вступлении в НАТО, пишет РИА «Новости».

Гражданская инициатива по вступлению страны в НАТО превысила необходимый порог в 50 тыс. подписей и поступила на рассмотрение в парламент.

Фото: depositphotos.com

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На рассмотрение в парламент Финляндии поступила гражданская инициатива о вступлении в НАТО, пишет РИА «Новости». Гражданская инициатива по вступлению страны в...
 
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