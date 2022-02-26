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Гражданская инициатива о вступлении в НАТО поступила в парламент Финляндии
Источник материала: ОНТ
На рассмотрение в парламент Финляндии поступила гражданская инициатива о вступлении в НАТО,
Гражданская инициатива по вступлению страны в НАТО превысила необходимый порог в 50 тыс. подписей и поступила на рассмотрение в парламент.
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На рассмотрение в парламент Финляндии поступила гражданская инициатива о вступлении в НАТО, пишет РИА «Новости». Гражданская инициатива по вступлению страны в...
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