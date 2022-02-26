Гражданская инициатива о вступлении в НАТО поступила в парламент Финляндии

Источник материала: ОНТ

На рассмотрение в парламент Финляндии поступила гражданская инициатива о вступлении в НАТО, пишет РИА «Новости».

Гражданская инициатива по вступлению страны в НАТО превысила необходимый порог в 50 тыс. подписей и поступила на рассмотрение в парламент.

Подписывайтесь на нас в Telegram