ЦИК: 42,93% граждан проголосовали на референдуме по Конституции досрочно

Источник материала: ОНТ

На конституционном референдуме досрочно проголосовали 42,93% включенных в списки для голосования граждан. Об этом информирует пресс-служба Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов.

Гомельчане проявили на досрочном голосовании наибольшую активность – в Гомельской области явка составила 49,02%. Бюллетени для голосования в Брестской области получили 44,98% граждан, в Витебской области проголосовали 43,60%. В Гродненской области свое мнение на референдуме высказали 42,59%, в Минской области – 43,31%, в Могилевской области – 44,40%. В столице бюллетени для голосования получили 34,75% граждан.

27 февраля, в основной день конституционного референдума, участки для голосования будут открыты с 8:00 до 20:00.

Фото: БЕЛТА

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