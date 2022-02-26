Отказ Киева от переговоров объяснили в офисе Зеленского

Источник материала: ОНТ

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев отказался от переговоров с Россией, потому что не устроили условия, пишет РИА «Новости».

Он отказался отвечать на вопрос издания, какие именно условия предложила Россия.

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