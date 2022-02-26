История прапорщика из Борисова, у который создал настоящий музей советского прошлого. Рубрика «Хорошие люди»

Источник материала: ОНТ

На этой неделе мы говорили много добрых и важных слов в адрес наших защитников Отечества. И проект «Хорошие люди» не мог остаться в стороне от главного мужского праздника.

На этот раз мы расскажем историю, казалось бы, простого прапорщика из Борисова, который своим примером каждый день в буквальном смысле делает наш с вами мир лучше. Отец троих детей, военный со своими принципами и необычным увлечением. История одного белоруса и просто хорошего человека.

«Мой папа работает военным! Старшим прапорщиком».

«У него форма зеленая, и на плечах у него по три маленькие звездочки с одной полоской».

«Мой папа красивый, добрый. Сильный, храбрый. Наш защитник».

«Прапоршик – это помощник офицера. Обычный командир взвода. Обычный человек. Я точно не из кино, все по уставу. Это призвание!»

Он признается, что любит анекдоты про прапорщиков, но сразу оговорится – они точно не для эфира, да и не по уставу, это, конечно. А вот о своей службе в Печах готов рассказывать подробно и вдохновленно. 20 лет в Вооруженных Силах – звучит гордо.

Николай Конохов, командир учебного взвода 114-й гвардейской школы по подготовке прапорщиков и специалистов продовольственной службы: «Я родился в Беларуси, родители мои тоже родились в Беларуси. А наша работа – это защита Отечества. Это в душе. Это в душе … Даже когда в отпуске находишься, недельку-две, а уже хочется на службу. Уже ты себя не мыслишь, звонишь узнаешь, а как что, какие вопросы. Нюансы, ты весь уже там… Так привыкаешь, что любишь свою работу и без нее уже никак».

На службе он уважаемый командир взвода, каждые три месяца – к нему поступает новый курс школы прапорщиков со всей страны. Дома – любимый папа троих детей. С женой, к слову, тоже военнослужащей познакомились на работе. И слова Родина и патриотизм, кажется, с самого рождения для детей здесь не просто понятия. Вместе они действительно этим живут.

«Какая у него работа? Тяжкая. Капитан взвода – это тяжко, надо смотреть за составом, чтобы никто никуда не попал».

«Папа у нас очень активный, очень позитивный, характерный. Истинный военный. В этом году перешел на новую должность, мы очень рады за него и надеемся, что он получит другие звезды и станет офицером».

Но кроме профессиональных целей, его мир наполнен личными увлечениями, которые впечатляют тех, кто живет со своим представлением об образе военнослужащих. Обычный гараж превратил в настоящий музей советского прошлого, правда, скромно называет его своей мастерской.

«Это военный мотоцикл оборудованный и прицепная полевая кухня к нему. Восстанавливал его с нуля, да был вросший в землю! Стоял около 30 лет под открытым небом. Пришлось его выкопать и все по-новому восстановить. Здесь я восстанавливаю все, чему можно дать вторую жизнь».

Все экспонаты из необычного гаража быстро становятся частью жизни не только сослуживцев, но и всего города. Доброго прапорщика Конохова с его мотоциклом знают все дети Борисова. В праздники он и покатает, и фуражку из прошлого даст примерить. А для всех желающих – добро пожаловать на экскурсию в его мастерскую. Вот уже два года каждый экспонат личной коллекции кропотливо разыскивает сам.

Николай Конохов, командир учебного взвода 114-й гвардейской школы по подготовке прапорщиков и специалистов продовольственной службы: «Поле чудес! На поле чудес много различных образцов можно найти, люди просто так продают и фуражки, и форма одежды советская, мне это по душе, мне нравится. Это успокаивает, бывают на службе моменты, когда нервничаешь, что-то не получается. Работа с людьми – это такое тяжелое занятие, поэтому после рабочего дня особенно летом прихожу в гараж и здесь оно снимает все это. Из гаража выходишь – и ты спокойный, веселый, добрый, все становится на свои места».

Во время съемки этого репортажа он постоянно спрашивал – за что ему столько внимания? Обычный военнослужащий, просто спортсмен и просто хороший семьянин. И, вроде все, как у всех, только встречаются такие люди, сердце которых вмещает немного больше, а их улыбка немного шире. И да, он хотел бы стать офицером, но куда больше он уделяет внимания тому, каким он до сих пор учится быть человеком.

Николай Конохов, командир учебного взвода 114-й гвардейской школы по подготовке прапорщиков и специалистов продовольственной службы: «Судя по отверстиям – здесь был Орден Второй мировой воны подвесной, а подвесные Ордена были в разгар войны. Окопная это гимнастерка, она повидала много чего, вот она у меня на первом плане и висит. Мне кажется, тот человек, который в ней был, он участвовал в боях. Такое чувство знаете, оно непередаваемое. Ты прикасаешься к истории. Ты держишь в руках историю, кажется, вещь обычная вещь ткань хб, а это то, в чем люди ковали победу, чтобы мы жили под мирным небом. Не дай Бог, чтобы это когда-то такое повторилось».

«Мой папа самый лучший – это точно!»

«Самый добрый, самый храбрый».

«Хороший человек».

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