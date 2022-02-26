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История прапорщика из Борисова, у который создал настоящий музей советского прошлого. Рубрика «Хорошие люди»
Источник материала: ОНТ
На этой неделе мы говорили много добрых и важных слов в адрес наших защитников Отечества. И проект «Хорошие люди» не мог остаться в стороне от главного мужского праздника.
На этот раз мы расскажем историю, казалось бы, простого прапорщика из Борисова, который своим примером каждый день в буквальном смысле делает наш с вами мир лучше. Отец троих детей, военный со своими принципами и необычным увлечением. История одного белоруса и просто хорошего человека.
Он признается, что любит анекдоты про прапорщиков, но сразу оговорится – они точно не для эфира, да и не по уставу, это, конечно. А вот о своей службе в Печах готов рассказывать подробно и вдохновленно. 20 лет в Вооруженных Силах – звучит гордо.
На службе он уважаемый командир взвода, каждые три месяца – к нему поступает новый курс школы прапорщиков со всей страны. Дома – любимый папа троих детей. С женой, к слову, тоже военнослужащей познакомились на работе. И слова Родина и патриотизм, кажется, с самого рождения для детей здесь не просто понятия. Вместе они действительно этим живут.
Но кроме профессиональных целей, его мир наполнен личными увлечениями, которые впечатляют тех, кто живет со своим представлением об образе военнослужащих. Обычный гараж превратил в настоящий музей советского прошлого, правда, скромно называет его своей мастерской.
Все экспонаты из необычного гаража быстро становятся частью жизни не только сослуживцев, но и всего города. Доброго прапорщика Конохова с его мотоциклом знают все дети Борисова. В праздники он и покатает, и фуражку из прошлого даст примерить. А для всех желающих – добро пожаловать на экскурсию в его мастерскую. Вот уже два года каждый экспонат личной коллекции кропотливо разыскивает сам.
Во время съемки этого репортажа он постоянно спрашивал – за что ему столько внимания? Обычный военнослужащий, просто спортсмен и просто хороший семьянин. И, вроде все, как у всех, только встречаются такие люди, сердце которых вмещает немного больше, а их улыбка немного шире. И да, он хотел бы стать офицером, но куда больше он уделяет внимания тому, каким он до сих пор учится быть человеком.
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История прапорщика из Борисова, у который создал настоящий музей советского прошлого. Рубрика «Хорошие люди»
На этой неделе мы говорили много добрых и важных слов в адрес наших защитников Отечества. И проект «Хорошие люди» не мог остаться в стороне от главного мужского...
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