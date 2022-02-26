Иван Толкач рассказал, почему многие белорусы голосовали на конституционном референдуме досрочно

Источник материала: ОНТ

Многие белорусы решили воспользоваться возможностью досрочно проголосовать на конституционном референдуме. Вероятно, это обусловлено эпидемиологической обстановкой – люди просто старались не собираться на участках именно в основной день голосования. Об этом в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» рассказал заместитель заведующего отделом аппарата ЦИК Беларуси Иван Толкач.

Иван Толкач: «После четырех дней голосования явка составила 34,28%. Вспоминается фраза на одной из моих любимых маек – “Никакой чрезвычайщины”. Почему я так говорю? Дело в том, что, если мы сравнивать будем с президентскими выборами 2020 года, то после четырех дней голосования цифра составляла чуть более 32%. То есть тоже очень близко. Если мы заглянем еще чуть-чуть назад, в парламентские выборы 2019 года, в местные выборы 2018 года, то после четырех дней голосования явка составляла чуть более 27%. То есть да, рост есть. Но с чем связан этот рост? На мой взгляд, прежде всего мы должны понимать, что мы сейчас живем в сложной эпидемиологической обстановке. Видимо, это мотивирует людей не собираться на участках именно в основной день голосования, а более-менее распределяться, пользоваться очень удобным досрочным голосованием».

По словам Толкача, досрочное голосование в Беларуси проходило спокойно.





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