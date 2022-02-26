Переговоры России и Украины не состоялись, а страны ЕС начали процесс отключения РФ от SWIFT

Источник материала: ОНТ

Официальный Киев продолжает юлить и вводить в заблуждение.

Днем в Кремле заявили о том, что Зеленский отказался от переговоров по мирному разрешению конфликта. При том, что накануне он сам просил Путина сесть за стол переговоров. Россия в ответ приостановила продвижение своих Вооруженных Сил по украинской территории. Президент Украины в это время пропал, не выходил на связь. Известно, что вел переговоры с западными лидерами. И даже потребовал немедленно взять Украину в Евросоюз. Кто-то его поддержал, другие отмолчались. А Россия после отказа в переговорах возобновила военную операцию. После чего Зеленский вновь продолжил свой «танец» – шаг вперед и два назад. В соцсетях его пресс-секретарь сообщил, что стороны консультируются о месте и времени переговоров. Затем, как сообщают израильские источники, Киев обратился к Тель-Авиву с просьбой стать посредником и предоставить площадку для встречи в Иерусалиме. Куда еще язык Зеленского доведет, похоже, известно только ему одному.

Запад продолжает душить Москву, уже не только санкциями. Все страны Евросоюза решили отключить Россию от SWIFT – самой крупной в мире системы межбанковских коммуникаций. Сообщается, что процесс уже начался. На это потребуется несколько дней. Запад таким образом надеется нанести еще больший экономический урон России.

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