Лукашенко о ситуации в Украине: Люди гибнут – они разглагольствуют. Надо остановить этот конфликт

Источник материала: ОНТ

О достижении мира и результатов в спорте – Александр Лукашенко сегодня посетил республиканские соревнования лыжников и биатлонистов в «Раубичах». А после смотра резерва для будущей Олимпиады ответил на вопросы журналистов. А они касались не только задач атлетов, но и конфликта в Украине.

Президент заявил о готовности всячески содействовать достижению мира. Александр Лукашенко настойчиво предлагает Минск в качестве площадки для переговоров, где сторонам будет обеспечена полная безопасность. И считает крайне важным остановить конфликт в Украине, пока это возможно.

Несмотря на напряженность ситуации, Александр Лукашенко все же не отменяет заранее намеченные события. Сегодня президент не только лично протестировал трассу и стрельбище для соревнований, но также внимательно следил за всеми стартами и сам награждал победителей.

В «Раубичи» – центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта – сегодня съехались спортсмены со всей Беларуси. 200 человек, все регионы, кто-то из них, возможно, поедет на ближайшую Олимпиаду либо через одну. Эти старты – возможность показать себя. И лишний раз почувствовать «как это?». Бежать под давлением или с поддержкой болельщиков.

О том, что Александр Лукашенко станет гостем соревнований, спортсмены знали заранее, в компании тренеров и уже состоявшихся чемпионов: Сергея Новикова, Вадима Сашурина, Алены Зубриловой, Ольги Назаровой и Людмилы Калинчик. Президент хорошо катается, все это знают и поэтому, конечно, может оценить и трассу, и скорость и потенциал всех, кто вышел на старт.

Будет ли хорошая смена? – Эти гонки в первую очередь, конечно, смотр. Всего заездов четыре. Первый – смешанная биатлонная эстафетная. На старт вышли юноши. Разного возраста, но всем им нужно как можно быстрее проехать 10 километров и не промахнуться.

Победитель здесь с севера. В старшей группе лучшим стал Василий Востряков из Витебской области. Регион, вообще, в этих соревнованиях показал себя на уровне. Рядом по качеству даже не Минск – Могилев.

Это «нормально» помогло буквально вырвать победу у Андрея Гавроша из Гродненской области, который почти всю гонку шел первым. Страсти, тут у юниоров, были нешуточные. Смотрят тренеры, Президент, их спортивные кумиры. Конечно, дети старались.

Центр страны удивил самыми маленькими. Павел Мацуль из столичного региона стал самым быстрым и точным. С небольшим соревновательным опытом, но справился с волнением.

Он мечтает попасть в национальную команду, приблизиться к результатам, а потом и превзойти своего кумира и земляка Антона Смольского. Скажет уже за кадром. Многим из этих малышей сейчас кажется, что это слишком амбициозные мечты, чтобы о них вот так, во всеуслышание говорить, но с них все и начинается. И об этом же будет говорить Президент – условия для демонстрации себя в зимних видах спорта в Беларуси есть. От спортсменов нужно только желание бежать, от тренеров – такое же желание тренировать. Если эти вещи сходятся – что еще нужно? С учетом того, что вот она – инфраструктура. Пока результат Олимпиады в Китае едва ли оправдал вложенные средства.

После завершения церемоний награждения Президент обратится к спортсменам, именно как к будущим чемпионам. После Пекина следующую зимнюю Олимпиаду примет Италия и подготовка к этим соревнованиям началась «уже вчера».

В разговоре с журналистами Президент отдельно объяснит свою позицию по поводу работы с юниорами. Эти соревнования – показательная вещь. Области выставляют лучших, за каждым спортсменом стоит тренер – и сразу видно, где есть вопросы. В первую очередь к руководителям. Главный: чего не хватает?

Спорт уже стал политикой. О ней сегодня тоже говорил в контексте ситуации в регионе. Что касается Украины – политическая повестка дня остается той же. Президент еще раз проговорит: Минск готов стать диалоговой площадкой. За последние сутки заявлений о том, что «Украина» то готова, то не готова к переговорам – было не два и не пять. Минск ждет. И еще раз: Беларуси меньше всех нужны военные действия у любых соседей.

Краткий итог – Минск все еще надеется на урегулирование конфликта, несмотря на массовые информационные атаки в соцсетях. Да, ситуация далека от нормы, но еще не зашла так далеко, чтобы стороны не могли остановиться. Баталии? Только если спортивные. К моменту на субботу, официальный Минск остается в ресурсном состоянии во всех смыслах этого слова и еще раз: готов принять всех, кто готов к диалогу.

Фото: БЕЛТА

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