Источник материала: ОНТ

Пока Украина не определилась – хочет она мира или нет – в стране все больше провокаций, обстрелов мирного населения и мародерств – и именно с украинской стороны. Там направо и налево раздают оружие, во дворах ставят тяжелую технику – совершенно не думая о последствиях. Напротив провоцируя Россию на убийства. Хроника третьего дня спецоперации.

Самый громкий взрыв, волны от которого прошлись не только по квартирам этого дома, но и по всей информационной сфере – попадание, как сообщили местные СМИ и позже подтвердили в минобороны России, украинской зенитной ракеты в жилую многоэтажку в Киеве. И стреляли из Бук-М1.

Если это попадание случайно, зачем тогда украинской стороне размещать в жилых кварталах вблизи школ и других социальных объектов военную технику? Ответ прост – нужны жертвы среди гражданских для спекуляций на них и дискредитации военной операции. Мирные жители второй день публикуют такие кадры. Артиллерия – прямо на школьном стадионе.

Инфополе сейчас взрывается фейками не меньше линии соприкосновения – этих украинских пограничников с острова Змеиный деструктивные медиа и сам Зеленский уже похоронили. Вылепить из российских войск агрессора не вышло. Вот они – все живы и находятся в Крыму.

Это все, что осталось от путепровода на Житомирской трассе. Таким образом, заявляют в Украине, пытаются помешать военной операции России, и при этом умудряются обвинить в подрывах российских военных. В Донецке заявили, что украинские националисты планируют провокации не только с подрывами мостов, но и другой важной инфраструктуры.

Пока под Киевом рушатся мосты во всех смыслах, подразделения ЛНР продемонстрировали, что даже река не стала для них преградой на пути к достижению цели по защите своих граждан. Пока Россия предлагает Украине минскую площадку для переговоров о мире, Зеленского больше беспокоит вступление в ЕС.

Похоже, внутреннее положение вещей украинские власти мало волнует. Там уже набирают силу беспорядки и мародерство. После того, как руководство страны выдало населению оружие без какого-либо учета, начались грабежи и нападения. На трассе Запорожье-Днепр мародеры пытались захватить грузовик с продуктами. На этих кадрах видно, как обнесли торговую точку. А вот еще одно видео с доказательствами вооруженных бесчинств – в этот раз на заправке.

Местные рассказывают, что никаких мер по наведению порядка украинские власти не предпринимают. Машину изрешетили автоматными очередями как раз после выдачи стрелкового оружия. СМИ сообщают, что украинцы приняли мирных жителей за диверсантов. Жестоко убита украинская семья, внутри был ребенок. На фоне таких событий заявления украинских военных о том, что они задерживают группы «неизвестных с оружием» еще раз подтверждают – бесконтрольная выдача оружия в столь непростой ситуации чревата еще и лавиной преступности.

Не прекращается обстрел Донецка и Луганска. По информации минобороны России, украинские националисты обстреляли из «Градов» Старобельск. Снаряды прилетают прямо в жилые дома. Гибнут люди. После обстрела Кировска и школы в Горловке погибли мирные жители. Следственный комитет России возбудил уголовные дела.

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