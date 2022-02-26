Много солнца – мало осадков! Весна пришла? Погода на неделю с 28 февраля по 6 марта. Подробный прогноз

Источник материала: ОНТ

Антициклоны будут определять погоду на следующей неделе. Порывистого ветра и осадков не ожидается. Ночью будут морозы, днем – выше ноля. Будет солнечно, сухо и спокойно.

В начале недели ожидается переменная облачность, без осадков, вероятен слабый туман утром, влажность до 80%. Гололедица на дорогах ночью и утром. Ветер умеренный, восточный, северо-восточный. Температура ночью от -2°C по западу до -9°C по северо-востоку. Днем в понедельник -1…+3°C, во вторник 0…+4°C.

Небольшой снег пройдет по крайнему юго-востоку в середине недели. Будут небольшие туманы, юго-восточный умеренный ветер. Столбики термометра ночью опустятся до -1°C по юго-западу и до -10°C по северо-востоку, днем в среду поднимутся до +4°C.

Небольшой дождь и мокрый снег ожидаются во второй половине недели. Будьте готовы к туманам ночью и утром. Влажность до 70%, северо-западный умеренный ветер. Температура воздуха ночью опустится до -6°C. Днем в четверг +1…+4°C, в пятницу -1…+2°C.

Предварительно, в следующие выходные погода особо не изменится. Ожидается переменная облачность, небольшие осадки по западу днем в воскресенье. Температура воздуха ночью -1...-5°C. Днем в субботу 0…+4°C, в воскресенье от +2°C по северо-востоку до +6°C по юго-западу.





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