Марат Марков: журналисты не имеют права врать

Источник материала: ОНТ

Как показала практика, западные спецслужбы ставят на поток производство фейков и активно орудуют ими в информационной войне. Мы обязаны этому противостоять, но здесь важно помнить, что журналисты, особенно представители государственных СМИ, не имеют права врать. Об этом в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» заявил председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Марат Марков.

Марат Марков: «Здесь очень важно различать: украинцы не поднаторели в создании фейков. Точно также как группка Степки Путило, которой в 2020 году приписывали замечательную работу, когда четыре человека в час создавали 250 фейковых новостей, какие они молодцы, замечательно. Давайте говорить предметно и профессионально. За этим стоят спецслужбы и специальные центры. И до 2020 года создавались центры психологической обработки и дезинформации в странах Прибалтики, Польши и в Украине, особенно в Украине. Более того, огромное количество людей, которые сознательно и профессионально на этом работают, там есть и наши “беглые”, которые подключились к этому. Но они выступают именно в роли инструмента. Так вот, эти центры, они профессионально создают фейки. И существует армия людей, которые работают на эти центры уже в качестве каналов информации. И эти каналы информации есть и в России, те же “Эхо Москвы”, “Дождь”. Эти каналы включают и зарубежные СМИ. Мэттью Чейз, который замечательно поработал у нас, теперь работает в Украине. Когда он в каске и бронежилете выскакивает на балкон, показывая мирный город, и изображает из себя человека под пулями… Это уже даже не смешно. Но смысл в том, что я хочу разделить вопрос на две части. Журналисты не имеют права врать! А государственные журналисты не имеют права врать вдвойне. Надо быть очень высокопрофессиональным журналистом, чтобы уметь показать правду таким образом, чтобы достичь своих информационных целей. Но сделать это правдиво! А вот эти центры… Да, мы, к сожалению, на сегодняшний день вынуждены констатировать, что мы упустили работу по информационному противоборству путем использования инструмента под названием “фабрика фейков”. Потому что, так или иначе, это инструмент. Это все равно, что в армейской среде у тебя есть авиация, танки, пехота, но при этом у тебя 300 км морского побережья и нет флота. Или что-нибудь подобное. Можно до бесконечности говорить, что мы справимся и так… Не справимся! Мы обязаны работать на опережение, иначе мы все время будем в роли догоняющего и проигравшего. И 2020 год нам очень хорошо это показал. Потому что эти “фабрики мысли”, пусть даже фейковой мысли, они работают эффективно, это надо признать. Дурак, который понимает, что он дурак, уже не дурак. Понимая проблему, мы будем искать способы ее решения. Поэтому еще раз подчеркну: журналист обязан говорить правду. Но должны быть специальные службы, центры, “фабрики мысли”, которые должны работать в том числе и по информационному противоборству на поле фейковой информации. То, что мы видим сейчас в огромном количестве».