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Погода в областных центрах Беларуси на неделю с 28 февраля по 6 марта. Прогноз от Дмитрия Рябова

26.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погода в областных центрах Беларуси на неделю с 28 февраля по 6 марта. Прогноз от Дмитрия Рябова

Антициклоны управляют атмосферными процессами на следующей неделе. Ожидается солнечная погода, без сильных осадков и порывистого ветра. Днем температура воздуха будет повышенной и опередит примерно на месяц календарь.

Погода в Бресте на неделю с 28 февраля по 6 марта:



Погода в Витебске на неделю с 28 февраля по 6 марта:



Погода в Гомеле на неделю с 28 февраля по 6 марта:



Погода в Гродно на неделю с 28 февраля по 6 марта:



Погода в Могилеве на неделю с 28 февраля по 6 марта:



Погода в Минске на неделю с 28 февраля по 6 марта:






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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Антициклоны управляют атмосферными процессами на следующей неделе. Ожидается солнечная погода, без сильных осадков и порывистого ветра. Днем температура воздуха...
 
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