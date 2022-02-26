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Погода в областных центрах Беларуси на неделю с 28 февраля по 6 марта. Прогноз от Дмитрия Рябова
Источник материала: ОНТ
Антициклоны управляют атмосферными процессами на следующей неделе. Ожидается солнечная погода, без сильных осадков и порывистого ветра. Днем температура воздуха будет повышенной и опередит примерно на месяц календарь.
Погода в Бресте на неделю с 28 февраля по 6 марта:
Погода в Витебске на неделю с 28 февраля по 6 марта:
Погода в Гомеле на неделю с 28 февраля по 6 марта:
Погода в Гродно на неделю с 28 февраля по 6 марта:
Погода в Могилеве на неделю с 28 февраля по 6 марта:
Погода в Минске на неделю с 28 февраля по 6 марта:
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Антициклоны управляют атмосферными процессами на следующей неделе. Ожидается солнечная погода, без сильных осадков и порывистого ветра. Днем температура воздуха...
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