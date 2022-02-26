Погода в областных центрах Беларуси на неделю с 28 февраля по 6 марта. Прогноз от Дмитрия Рябова

Источник материала: ОНТ

Антициклоны управляют атмосферными процессами на следующей неделе. Ожидается солнечная погода, без сильных осадков и порывистого ветра. Днем температура воздуха будет повышенной и опередит примерно на месяц календарь.

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