Зима не вернется? Каким будет март, рассказал синоптик Рябов

Источник материала: ОНТ

Зеркальная дата 22.02.2022 пройдена, что тоже знаменательно во второй день недели - вторник. Многие загадали желания и, несмотря на холодную зиму, в ожидании теплых чудес. Капризный февраль под конец смягчился и заканчивается абсолютно мартовской погодой. До долгожданной весны осталось всего два дня. И похоже, что зима не вернется. Опережает ли погода календарь и что ждать в марте?

Весна уже совсем близко. Кое-где появились подснежники, в небе замечены перелетные птицы, а веселая капель и журчащие ручьи уже не тонко намекают – тепло не за горами. И хотя в марте еще бывают холода и идет снег, солнце все выше и греет все сильнее.

Кстати, согласно предварительного прогноза, наступающий первый месяц весны обещает быть на один-два градуса теплее климатической нормы. Правда, не обойдется без резкой и частой смены погодных условий и температурных значений. Сохраняется большая вероятность туманов, гололедных явлений, изморози, метели. Нас ждет от 13 до 20 дней с осадками, основная часть которых выпадет во второй половине месяца. Между прочим, достаточно редко, примерно один раз в десять лет, в марте бывают грозы. Но разве это может испортить уже весеннее настроение?

И немного статистики. Самый холодный март отмечался в 1952-м, когда средняя месячная температура воздуха была на 7,4 ниже нормы. Абсолютный минимум, -38°C, отмечен в Жлобине в международный женский день - 8 марта 1964 года.

Исключительно теплым со среднемесячной температурой на 6,8 градуса выше климатической нормы выдался март 2007 года. Кстати, март в прошлом году тоже был теплым и так тепло бывает примерно один раз в 10-15 лет. По-летнему тепло было 22 года назад. В Лельчицах зафиксирован абсолютный максимум: воздух прогрелся до +23,1°C. В общем, пока погода немного опережает календарь. Весна идет, весне дорогу.





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