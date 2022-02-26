﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Когда готовить почву для рассады? Лунный календарь на неделю с 28 февраля по 6 марта

26.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Когда готовить почву для рассады? Лунный календарь на неделю с 28 февраля по 6 марта

Идеальные дни для стрижек, похода к парикмахеру и кардинальных изменений – в рубрике «Лунный календарь» программы «Метеогид».

Любой дачный сезон для огородника или садовода начинается с подготовительных мероприятий.

1 марта займитесь подготовкой почвы для выращивания рассады. 

4 марта сейте астры, однолетние георгины, настурции и бархатцы, петунии, циннии. 

6-го – перец, баклажан и раннеспелую капусту.

Для посещения парикмахерской выбирайте 1, 2, 3 и 4 число. В эти дни легче всего преобразить внешность и придать волосам ухоженный и здоровый вид.

Избежать зубной боли поможет правильно подобранный день для визита к специалисту. На следующей неделе – это 1 и 2 марта.

Хаос и неразбериха поджинают нас во вторник, 1 марта. Зато 2 число порадует прекрасными событиями. 4-го – получиться добиться нужного результата в любой сфере. 6-го – надо разобраться в себе и понять, какие мечты достойны воплощения, а какие могут подождать.

Весна начнется с геомагнитных колебаний. 3 и 4 марта ожидается магнитная буря будет средней силы. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Идеальные дни для стрижек, похода к парикмахеру и кардинальных изменений – в рубрике «Лунный календарь» программы «Метеогид». Любой дачный сезон для огородника...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что происходит в Украине: специальная операция или война? Отвечает политолог Николай Стариков
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by