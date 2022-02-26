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Когда готовить почву для рассады? Лунный календарь на неделю с 28 февраля по 6 марта
Источник материала: ОНТ
Идеальные дни для стрижек, похода к парикмахеру и кардинальных изменений – в рубрике «Лунный календарь» программы «Метеогид».
Любой дачный сезон для огородника или садовода начинается с подготовительных мероприятий.
1 марта займитесь подготовкой почвы для выращивания рассады.
4 марта сейте астры, однолетние георгины, настурции и бархатцы, петунии, циннии.
6-го – перец, баклажан и раннеспелую капусту.
Для посещения парикмахерской выбирайте 1, 2, 3 и 4 число. В эти дни легче всего преобразить внешность и придать волосам ухоженный и здоровый вид.
Избежать зубной боли поможет правильно подобранный день для визита к специалисту. На следующей неделе – это 1 и 2 марта.
Хаос и неразбериха поджинают нас во вторник, 1 марта. Зато 2 число порадует прекрасными событиями. 4-го – получиться добиться нужного результата в любой сфере. 6-го – надо разобраться в себе и понять, какие мечты достойны воплощения, а какие могут подождать.
Весна начнется с геомагнитных колебаний. 3 и 4 марта ожидается магнитная буря будет средней силы.
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Идеальные дни для стрижек, похода к парикмахеру и кардинальных изменений – в рубрике «Лунный календарь» программы «Метеогид». Любой дачный сезон для огородника...
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