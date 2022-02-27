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У охранника Порошенко выпал магазин из автомата в прямом эфире телевидения

27.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

У охранника Порошенко выпал магазин из автомата в прямом эфире телевидения

У стоящего позади экс-президента Украины Петра Порошенко охранника из автомата выпал магазин. Инцидент произошел в прямом эфире британского телеканала Sky News, в котором политик высказывался о ситуации в стране и угрожал России.

Порошенко в эфире телеканала появился на фоне нескольких охранников. У одного из них из автомата выпал магазин. Бывший президент Украины в этот момент высказывал слова благодарности британскому телеканалу за возможность «доносить правду».

Фото: скриншот видео

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У стоящего позади экс-президента Украины Петра Порошенко охранника из автомата выпал магазин. Инцидент произошел в прямом эфире британского телеканала Sky News, в...
 
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