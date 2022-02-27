СМИ: Франция увеличит поставки военного оборудования Украине

Источник материала: ОНТ

Франция нарастит объемы поставок военного оборудования в Украину. Об этом со ссылкой на агентство France-Presse и Елисейский дворец информирует РИА «Новости».

По сведениям источника, соответствующее решение приняли после заседания в Елисейском дворце совета по обороне и безопасности.

Фото: Pixabay

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