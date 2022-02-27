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СМИ: Франция увеличит поставки военного оборудования Украине

27.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

СМИ: Франция увеличит поставки военного оборудования Украине

Франция нарастит объемы поставок военного оборудования в Украину. Об этом со ссылкой на агентство France-Presse и Елисейский дворец информирует РИА «Новости».

По сведениям источника, соответствующее решение приняли после заседания в Елисейском дворце совета по обороне и безопасности.

Фото: Pixabay

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Франция нарастит объемы поставок военного оборудования в Украину. Об этом со ссылкой на агентство France-Presse и Елисейский дворец информирует РИА «Новости». По...
 
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