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Кадыров опроверг фейки «бандеровской пропаганды» об уничтожении в Украине группы чеченских военнослужащих
Источник материала: ОНТ
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Рамзан Ахматович отметил, что «бандеровская пропаганда» функционирует привычно – «в режиме фейк».
Кадыров сообщил, что связался с чеченскими военнослужащими, об уничтожении которых и пытаются распространять дезинформацию.
Фото: vk.com/ramzan
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Кадыров опроверг фейки «бандеровской пропаганды» об уничтожении в Украине группы чеченских военнослужащих
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в соцсетях пост, в котором опроверг фейк об уничтожении в Украине группы чеченских военнослужащих. Рамзан...
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