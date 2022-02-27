Кадыров опроверг фейки «бандеровской пропаганды» об уничтожении в Украине группы чеченских военнослужащих

Источник материала: ОНТ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в соцсетях пост, в котором опроверг фейк об уничтожении в Украине группы чеченских военнослужащих.

Рамзан Ахматович отметил, что «бандеровская пропаганда» функционирует привычно – «в режиме фейк».

Кадыров сообщил, что связался с чеченскими военнослужащими, об уничтожении которых и пытаются распространять дезинформацию.

Фото: vk.com/ramzan

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