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Самолет с 12 пассажирами упал в районе Индийского океана
Источник материала: ОНТ
Самолет авиакомпании Коморских островов с 12 пассажирами и двумя членами экипажа на борту пропал в районе Индийского океана. Обнаруженная часть обломков воздушного судна свидетельствует о его крушение,
По данным Минтранса Коморских островов, крушение самолета компании AB Aviation произошло утром 26 февраля.
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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Самолет авиакомпании Коморских островов с 12 пассажирами и двумя членами экипажа на борту пропал в районе Индийского океана. Обнаруженная часть обломков...
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