Самолет с 12 пассажирами упал в районе Индийского океана

Источник материала: ОНТ

Самолет авиакомпании Коморских островов с 12 пассажирами и двумя членами экипажа на борту пропал в районе Индийского океана. Обнаруженная часть обломков воздушного судна свидетельствует о его крушение, информирует РИА «Новости» со ссылкой на заявление местных властей.

По данным Минтранса Коморских островов, крушение самолета компании AB Aviation произошло утром 26 февраля.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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