|
Абрамович передал управление «Челси» попечителям благотворительного фонда
Источник материала: ОНТ
Бизнесмен из России Роман Абрамович заявил о передаче управления английским футбольным клубом «Челси» попечителям благотворительного фонда. Об этом
Фото: chelseafc.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бизнесмен из России Роман Абрамович заявил о передаче управления английским футбольным клубом «Челси» попечителям благотворительного фонда. Об этом информирует...
|
Архив (Разное)