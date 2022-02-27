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Абрамович передал управление «Челси» попечителям благотворительного фонда

27.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Абрамович передал управление «Челси» попечителям благотворительного фонда

Бизнесмен из России Роман Абрамович заявил о передаче управления английским футбольным клубом «Челси» попечителям благотворительного фонда. Об этом информирует официальный сайт лондонской команды.

Фото: chelseafc.com

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Бизнесмен из России Роман Абрамович заявил о передаче управления английским футбольным клубом «Челси» попечителям благотворительного фонда. Об этом информирует...
 
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