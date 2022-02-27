Референдум-2022: в основной день голосования ОНТ будет давать оперативную информацию, цифры и аналитику

Источник материала: ОНТ

О ходе голосования 27 февраля мы будем рассказывать весь день. Новостные выпуски едва ли не каждый час в эфире – с утра и до ночи. Оперативная информация, цифры, аналитика. В работе нам поможет общественный информационный центр, который организовали в Доме профсоюзов. И там же разместилась выездная студия ОНТ.

Как говорится, готовность номер один, все на месте. Специалисты, которые закреплены за каждой областью, постоянно на связи с участками в регионах. Так было во время досрочного голосования, так будет и завтра. Наша выездная студия разместилась в Доме профсоюзов. Здесь, по сути, главный штаб наблюдения за ходом голосования. Сюда стекается самая оперативная информация с участков, она максимально проверяется. Обобщается и обновляется раз в три часа.

Насколько четко организован контроль за соблюдением законности работы комиссий, у нас есть возможность спросить у заместителя председателя Федерации профсоюзов Беларуси. Все понимают, идеального ничего не существует и это абсолютно нормально. И какие-то шероховатости в процессе голосования тоже могут быть? На неделе у Центризбиркома были замечания по работе комиссий – они были связаны с техническими моментами. Мониторинг вашего центра, о чем говорит?

Подробности смотрите в видеоинформации.





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