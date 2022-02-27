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Названы три вещи, которые обязательно должны быть дома на всякий случай
Источник материала: ОНТ
Председатель общественной организации в России «Гражданская безопасность» Сергей Гринин в интервью радио Sputnik
Он отметил, что в этом нет особой необходимости, но, если уж вы начали это делать, важно внести в список правильные вещи.
Деньги, вода и продукты должны быть в наборе «на всякий случай».
Фото: Pixabay.com
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Председатель общественной организации в России «Гражданская безопасность» Сергей Гринин в интервью радио Sputnik рассказал, что следует включать в запасы «на...
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