Названы три вещи, которые обязательно должны быть дома на всякий случай

Источник материала: ОНТ

Председатель общественной организации в России «Гражданская безопасность» Сергей Гринин в интервью радио Sputnik рассказал , что следует включать в запасы «на всякий случай».

Он отметил, что в этом нет особой необходимости, но, если уж вы начали это делать, важно внести в список правильные вещи.

Деньги, вода и продукты должны быть в наборе «на всякий случай».

Фото: Pixabay.com

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