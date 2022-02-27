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Рогозин раскритиковал американские санкции. Ему ответил Илон Маск
Источник материала: ОНТ
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскритиковал санкции против России. Свои мысли чиновник публиковал в
Рогозин отметил, что вводимые против Росси санкции затрагивают и космическую отрасль, а потому могут негативно сказаться на будущем МКС.
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Фото: Pixabay
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскритиковал санкции против России. Свои мысли чиновник публиковал в Twitter. Рогозину ответил глава SpaceX Илон Маск. Рогозин...
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