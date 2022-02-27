Рогозин раскритиковал американские санкции. Ему ответил Илон Маск

Источник материала: ОНТ

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскритиковал санкции против России. Свои мысли чиновник публиковал в Twitter . Рогозину ответил глава SpaceX Илон Маск.

Рогозин отметил, что вводимые против Росси санкции затрагивают и космическую отрасль, а потому могут негативно сказаться на будущем МКС.

Эти посты Рогозина прокомментировал Илон Маск, оставивший картинку с логотипом SpaceX.





Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram