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Рогозин раскритиковал американские санкции. Ему ответил Илон Маск

27.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рогозин раскритиковал американские санкции. Ему ответил Илон Маск

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскритиковал санкции против России. Свои мысли чиновник публиковал в Twitter. Рогозину ответил глава SpaceX Илон Маск.

Рогозин отметил, что вводимые против Росси санкции затрагивают и космическую отрасль, а потому могут негативно сказаться на будущем МКС.

Эти посты Рогозина прокомментировал Илон Маск, оставивший картинку с логотипом SpaceX.


Фото: Pixabay

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскритиковал санкции против России. Свои мысли чиновник публиковал в Twitter. Рогозину ответил глава SpaceX Илон Маск. Рогозин...
 
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