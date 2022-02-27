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Телефонный разговор Лукашенко с Макроном длился больше часа. Подробности
Источник материала: ОНТ
Президенты Беларуси и Франции Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, который длился около часа и 20 минут. Об этом
Все вопросы разговора касались проходящей в Украине российской специальной операции. Лукашенко и Макрон обсудили, какую позицию в этом конфликте занимает Беларусь, вовлечена ли наша страна в происходящее. Значительная часть беседы была отведена под обсуждение места Беларуси в будущей Европе, взаимоотношениям Беларуси и России.
Еще одна тема – вооружения, в том числе ядерное оружие и возможность его размещения в нашей стране. Александр Лукашенко отреагировал на данный вопрос замечанием: «фейк». Белорусский лидер подчеркнул, что «если народ Беларуси не будут душить, не только о ядерном - и об обычном оружии речи быть не может».
Во время разговора Президент Франции особо отметил собственное уважение к народу Беларуси.
Главы государств договорились о контактах в ближайшее время.
Фото: архив БЕЛТА
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Президенты Беларуси и Франции Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, который длился около часа и 20 минут. Об этом пишет «Пул...
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