Телефонный разговор Лукашенко с Макроном длился больше часа. Подробности

Источник материала: ОНТ

Президенты Беларуси и Франции Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, который длился около часа и 20 минут. Об этом пишет «Пул Первого».



Все вопросы разговора касались проходящей в Украине российской специальной операции. Лукашенко и Макрон обсудили, какую позицию в этом конфликте занимает Беларусь, вовлечена ли наша страна в происходящее. Значительная часть беседы была отведена под обсуждение места Беларуси в будущей Европе, взаимоотношениям Беларуси и России.

Еще одна тема – вооружения, в том числе ядерное оружие и возможность его размещения в нашей стране. Александр Лукашенко отреагировал на данный вопрос замечанием: «фейк». Белорусский лидер подчеркнул, что «если народ Беларуси не будут душить, не только о ядерном - и об обычном оружии речи быть не может».

Во время разговора Президент Франции особо отметил собственное уважение к народу Беларуси.

Главы государств договорились о контактах в ближайшее время.

Фото: архив БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram