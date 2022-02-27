Польша выступила за ускоренное принятие Украины в ЕС

Источник материала: ОНТ

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина должна немедленно получить статус кандидата на вступление в ЕС, пишет ТАСС.

Ранее мы писали , что Зеленский поговорил по телефону с Макроном и призвал принять Украину в ЕС.





Подписывайтесь на нас в Telegram