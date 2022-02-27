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Польша выступила за ускоренное принятие Украины в ЕС
Источник материала: ОНТ
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина должна немедленно получить статус кандидата на вступление в ЕС,
Ранее мы
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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина должна немедленно получить статус кандидата на вступление в ЕС, пишет ТАСС. Ранее мы писали, что Зеленский...
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