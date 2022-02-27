Эрдоган и Алиев предложили организовать переговоры с Россией - Зеленский

Источник материала: ОНТ

Владимир Зеленский заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора с ним предложили организовать переговоры с Россией, пишет РИА «Новости».

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

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