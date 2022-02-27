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Эрдоган и Алиев предложили организовать переговоры с Россией - Зеленский
Источник материала: ОНТ
Владимир Зеленский заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора с ним предложили организовать переговоры с Россией,
Фото: instagram.com/zelenskiy_official
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Владимир Зеленский заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора с ним предложили организовать...
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