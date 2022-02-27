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Байден заявил, что новая мировая война была бы альтернативой масштабных санкций против России

27.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Байден заявил, что новая мировая война была бы альтернативой масштабных санкций против России

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что начало «третьей мировой войны» стало бы альтернативой введению против России масштабных санкций стран Запада. Соответствующие слова американского лидера прозвучали в беседе с журналистом и актером Брайаном Тайлером Коэном на его YouTube-канале, передает РИА «Новости».

Байден акцентировал внимание на том, что происходящее в Украине будет иметь для России последствия даже в далеком будущем.

Фото: Pixabay

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что начало «третьей мировой войны» стало бы альтернативой введению против России масштабных санкций...
 
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