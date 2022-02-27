Байден заявил, что новая мировая война была бы альтернативой масштабных санкций против России

Источник материала: ОНТ

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что начало «третьей мировой войны» стало бы альтернативой введению против России масштабных санкций стран Запада. Соответствующие слова американского лидера прозвучали в беседе с журналистом и актером Брайаном Тайлером Коэном на его YouTube-канале, передает РИА «Новости».

Байден акцентировал внимание на том, что происходящее в Украине будет иметь для России последствия даже в далеком будущем.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram