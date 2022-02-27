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Байден заявил, что новая мировая война была бы альтернативой масштабных санкций против России
Источник материала: ОНТ
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что начало «третьей мировой войны» стало бы альтернативой введению против России масштабных санкций стран Запада. Соответствующие слова американского лидера прозвучали в беседе с журналистом и актером Брайаном Тайлером Коэном на его YouTube-канале,
Байден акцентировал внимание на том, что происходящее в Украине будет иметь для России последствия даже в далеком будущем.
Фото: Pixabay
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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что начало «третьей мировой войны» стало бы альтернативой введению против России масштабных санкций...
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