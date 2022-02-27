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Минская «Юность» досрочно одержала победу в регулярном чемпионате Беларуси по хоккею

27.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минская «Юность» досрочно одержала победу в регулярном чемпионате Беларуси по хоккею

Завершился регулярный чемпионат Беларуси по хоккею. Досрочно победу одержала минская «Юность».

Сегодня подопечные Евгения Есаулова подтвердили свой уровень, обыграв в овертайме со счетом 5:4 «Металлург». Клуб из Жлобина занял второе место в итоговой таблице. Обе команды узнают своих соперников по плей-офф позже. Завтра начнутся квалификационные матчи за две оставшиеся путевки розыгрыша Кубка Президента.

За места в плей-офф поспорят «Динамо-Молодечно», новополоцкий «Химик», оршанский «Локомотив» и «Брест». «Гомель» сегодня уступил «Витебску» (0:2), но занял третью позицию в регулярном чемпионате. В плей-офф команда Сергея Стася сыграет с гродненским «Неманом». На четвертом месте – солигорский «Шахтер». В заключительном матче регулярной части чемпионата «горняки» были сильнее «Немана» (2:1). В плей-офф «Шахтер» сыграет с «Витебском». Розыгрыш Кубка Президента стартует 8 марта.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Завершился регулярный чемпионат Беларуси по хоккею. Досрочно победу одержала минская «Юность». Сегодня подопечные Евгения Есаулова подтвердили свой уровень,...
 
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