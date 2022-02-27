Референдум-2022: как прошел последний день досрочного голосования и где больше всего граждан отдали свои голоса

Источник материала: ОНТ

Беларусь голосует за будущее. Завтра – основной день референдума по изменениям Конституции. К нему мы шли не один месяц, готовились, изучали предложения и сами участвовали в разработке Основного закона. Как отмечают эксперты, проект получился действительно народным и отражающим интересы людей. За пять дней досрочного голосования выбор уже сделали 43% белорусов. Каким был этот день и кого удалось встретить на участках.





На участках в Бресте с самого утра многолюдно, несмотря на выходной день, люди выстраиваются в очереди, чтобы отдать свой голос. Последние события из соседней Украины для многих стали еще одним аргументом в пользу референдума.

Регион в тройке самых активных по стране. В области работает 851 участок для досрочного голосования, завтра, в основной день референдума, откроют еще 32 – в больницах, санаториях, домах отдыха, чтобы каждый гражданин имел возможность воспользоваться правом голоса.

Больше 5,5 тысяч участков по всей стране и задача наблюдателей максимально объективно оценить ход голосования в столице и регионах. Пока серьезных нарушений они не выявили. С их слов голосование идет открыто и гласно.

Наталья Кочанова, председатель Совета республики Национального собрания Беларуси: «Мы, как члены Совета Республики, в соответствии с законодательством, имеем право посещать участки для голосования. Наши члены Совета Республики тоже выезжают на избирательные участки, на участки для голосования для того, чтобы посмотреть, как организовано голосование. Я хочу сказать, что очень активно люди приходят для того, чтобы отдать свой голос».

За ходом Референдума в Беларуси следят международные и национальные наблюдатели. Они будут работать на участках. После проконтролируют подсчет голосов и правильность оформления протоколов.

Свою позицию по поводу обновленной конституции каждый белорус для себя определил давно, а вот прийти досрочно или в основной день чтобы выразить свое решение – лишь технический момент. Пятый день избиратели голосуют по поводу Конституции, которую разрабатывали и обсуждали всем народом. Досрочно сегодня проголосовал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: «Референдум – историческое событие, поскольку Конституция всенародная. У всех наших граждан имелась возможность принять участие, будь то диалоговые площадки, направление предложений, работа в комиссии, встречи с коллективом, всенародное обсуждение. И я удовлетворен той работой, которая проведена. Очень приятно осознавать, что сам к этому имел непосредственное отношение».

За день до референдума, свою позицию продемонстрировал и Роман Головченко. Общаясь с журналистами на участке, он подчеркнул, что больше половины статей Основного закона страны подверглись переработке, добавились 11 новых и целая глава. Все для того, чтобы новая Конституция отвечала современным реалиям и смотрела в будущее.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: «У нас не было атомной энергетики. Не было такого феномена, как широкое использование персональных данных. Поэтому с новой Конституцией государство берет на себя ответственность за развитие мирной атомной энергетики и безопасность при ее использовании. Также оно принимает ответственность за защиту персональных данных».

Каждый в обновленной Конституции сможет найти свое. Особо отмечены в вопросы суверенитета страны и сохранение ее самобытности. Усилился посыл и в части сохранения традиционных семейных ценностей. В целом же изменения призваны сплотить нацию. Основной день голосования – завтра. Участки откроются с 8 утра и закроются в 8 вечера.

Подписывайтесь на нас в Telegram