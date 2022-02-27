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Десятки тысяч беженцев из Украины находятся на границе с Польшей

27.02.2022 07:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Десятки тысяч беженцев из Украины находятся на границе с Польшей

К событиям в Украине. Страны, граничащие с ней, это Польша, Венгрия, Молдова, Румыния и Словакия вводят режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва беженцев. 

Десятки тысяч человек находятся на погранпереходах с Польшей в надежде пересечь границу. И люди продолжают прибывать. На Львовском железнодорожном вокзале скопилась очередь из тех, кто ждет поездов. В ООН сообщили, что за последние три дня Украину уже покинули более 150 тысяч человек. Оставшихся в западном регионе людей руководство Львовской области призвало брать оружие в руки, а значит стрелять. Остальным сказали готовить коктейли Молотова. Такие действия могут еще больше усугубить обстановку среди мирного населения и спровоцировать даже гражданскую войну, но львовские власти возможные жертвы не смущают. 

Подобное использование националистических подходов ранее стало причиной отъезда из Донецкой и Луганской республик, но уже в направлении России, порядка ста тысяч человек. Люди опасаются за свою жизнь и ищут более безопасные регионы. И в то же время жители Донбасса говорят, что последние восемь лет фактически находились под постоянным давлением с Запада, сопряженным с геноцидом.

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К событиям в Украине. Страны, граничащие с ней, это Польша, Венгрия, Молдова, Румыния и Словакия вводят режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва беженцев.  Десятки...
 
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