Референдум по проекту изменений и дополнений Конституции Беларуси: 27 февраля – основной день голосования

Источник материала: ОНТ

День, который войдёт в историю! Беларусь на пороге исторического события. Сегодня – основной день Конституционного референдума. Быть или не быть изменениям и дополнениям в Основном законе – решаем вместе. Уже менее, чем через час в стране откроются избирательные участки. К проведению важнейшей политической кампании года – всё готово.

К ней мы всей страной шли не один месяц. Тысячи белорусов: члены Конституционной комиссии, юристы, государственные и общественные деятели, просто неравнодушные люди, участвовали в обсуждениях и присылали предложения. Их было принято около 10-ти тысяч – от всех, кто использовал возможность внести свой вклад в работу над Основным законом.

На диалоговых площадках, в общественных приемных и во время встреч со специалистами звучали самые разные мнения. Их услышали и учли в итоговой версии Конституции. Как отмечают эксперты, проект получился действительно народным и отражающим интересы людей. Была проведена мощная информационная кампания, чтобы доступно и понятно каждому разъяснить суть предлагаемых поправок.

Необходимость доработки Основного Закона продиктована временем. Действующая Конституция сыграла значимую роль в развитии страны. Но мир и общество меняются, а значит, назрели корректировки, которые будут направлены на сохранение государственности, суверенитета и гражданского согласия в Беларуси. О необходимости пересмотра положений Основного закона неоднократно говорил Президент и давал соответствующие поручения. В начале прошлого года на основе резолюции VI Всебелорусского народного собрания был дан старт работе по обновлению Конституции. В основе новаций – баланс всех ветвей власти.

Одна из важнейших новелл – конституционный статус Всебелорусского собрания. Предлагается перераспределить полномочия между органами власти, в частности –усилить функции парламента и правительства. Преамбула Основного закона дополнена положениями о сохранении самобытности и традиций, а также традиционных семейных ценностей. В Конституцию предлагается также включить положения, направленные на сохранение исторической правды и памяти. Социальная направленность государственной политики принципиально сохраняется. Подробно обо всех предлагаемых новациях можно узнать на Национальном правовом интернет-портале. Если большинство граждан поддержат предложения, то уже через 10 дней после официального опубликования результатов новая Конституция вступит в силу. Таким образом, белорусы получили уникальную возможность повлиять на будущее страны, и это будет выбор и воля белорусского народа.

Подписывайтесь на нас в Telegram