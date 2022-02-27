Винтовки, боеприпасы, бронежилеты: Киев получил от Вильнюса партию военной помощи

Источник материала: ОНТ

Ситуация в Украине остаётся в центре внимания всего мира. Ночь выдалась неспокойной. Взрывы и выстрелы, пожары и мародёрство – страна остаётся на военном положении. При этом её продолжают накачивать оружием и боевой техникой. Этой ночью Киев получил от Вильнюса партию военной помощи. Из Литвы доставили большое количество автоматических винтовок, боеприпасов, касок и бронежилетов. Сообщается, что это первое поступление, поставки продолжатся.

Германия также отправит в Украину оружие. Как уточнил немецкий кабинет министров, речь идет о 1000 противотанковых орудий, 500 ракетах Stinger, 400 противотанковых орудиях немецкого производства, гаубицах и боеприпасах.

Тем временем в стране продолжают гибнуть люди. Ночные обстрелы территорий ДНР принесли новые разрушения. Украинские военные обстреляли населенный пункт Зайцево 122-миллиметровым калибром, который запрещен минскими соглашениями. Снаряды попадают в жилые дома. Сёла Мелитопольского района остаются без водо- и электроснабжения. В ЛНР при взрыве на нефтебазе в Ровеньках загорелись 200 тонн дизельного топлива. Сообщают о десяти обстрелах восьми населённых пунктов. При взрыве пострадали люди, их количество и состояние неизвестно. Местные власти не исключают возможность ракетной атаки.

Под пристоличным Васильковом пылает нефтебаза. Перестрелки на улицах Киева также не прекращаются. После того, как власти стали раздавать людям оружие без какого-либо учета, начались грабежи и нападения.

Тем временем президент Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией. Пока трудно предсказать дальнейшее развитие событий. Одно остаётся очевидным: ситуацию необходимо решать только дипломатическим путём. К которому в Киеве, похоже, пока не готовы.

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