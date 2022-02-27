Turkish Airlines продлила отмену рейсов в Минск до 1 марта

Источник материала: ОНТ

Минск до 1 марта" class="one-news__figure-img">

Авиакомпания Turkish Airlines отменяет рейсы в Сочи и Минск, а также из этих городов, информирует «ТАСС».

«Наши рейсы из и в Сочи, Минск и на Украину отменены до 1 марта 2022 года», – говорится в объявлении компании.

Также на неопределенный срок отменены полеты в Ростов-на-Дону.

До 4 марта Turkish Airlines приостановила авиасообщение с Молдавией. Рейсы в Украину отменены из-за закрытия воздушного пространства страны.

Генеральный директор Turkish Airlines сообщил, что для граждан Турции, эвакуирующихся из Украины, установлена специальная стоимость билетов – $220. Это максимальная стоимость, независимо от аэропорта, из которого вылетает пассажир.

Фото: Pixabay

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