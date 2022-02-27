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Turkish Airlines продлила отмену рейсов в Минск до 1 марта
Источник материала: ОНТМинск до 1 марта" class="one-news__figure-img">
Авиакомпания Turkish Airlines отменяет рейсы в Сочи и Минск, а также из этих городов,
«Наши рейсы из и в Сочи, Минск и на Украину отменены до 1 марта 2022 года», – говорится в объявлении компании.
Также на неопределенный срок отменены полеты в Ростов-на-Дону.
До 4 марта Turkish Airlines приостановила авиасообщение с Молдавией. Рейсы в Украину отменены из-за закрытия воздушного пространства страны.
Генеральный директор Turkish Airlines сообщил, что для граждан Турции, эвакуирующихся из Украины, установлена специальная стоимость билетов – $220. Это максимальная стоимость, независимо от аэропорта, из которого вылетает пассажир.
Фото: Pixabay
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Авиакомпания Turkish Airlines отменяет рейсы в Сочи и Минск, а также из этих городов, информирует «ТАСС». «Наши рейсы из и в Сочи, Минск и на Украину отменены до 1 марта 2022...
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