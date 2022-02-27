﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Министры иностранных дел G7 обсудят военную операцию России в Украине

27.02.2022 07:43 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Министры иностранных дел G7 обсудят военную операцию России в Украине

27 февраля состоится заседание глав МИД G7, главной темой которого станет ситуация в Украине и военная операция РФ, информирует «ТАСС».

«На сегодня запланировано совещание министров G7, страны Группы семи разделяют общие ценности и должны продолжать тесную координацию по ситуации вокруг Украины», – заявил министр иностранных дел Японии Ёсимасы Хаяси.

Среди вопросов, которые обсудят на заседании – отключение России от SWIFT.

По словам Ёсимасы Хаяси, Япония в данном вопросе будет действовать в координации с США и ЕС, а также с учетом влияния данной меры на рынки. 

Фото: ru.depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 февраля состоится заседание глав МИД G7, главной темой которого станет ситуация в Украине и военная операция РФ, информирует «ТАСС». «На сегодня запланировано...
 
Новости дня
Новости разные
 
Референдум-2022: как прошел последний день досрочного голосования и где больше всего граждан отдали свои голоса
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by