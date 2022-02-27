Министры иностранных дел G7 обсудят военную операцию России в Украине

Источник материала: ОНТ

27 февраля состоится заседание глав МИД G7, главной темой которого станет ситуация в Украине и военная операция РФ, информирует «ТАСС».

«На сегодня запланировано совещание министров G7, страны Группы семи разделяют общие ценности и должны продолжать тесную координацию по ситуации вокруг Украины», – заявил министр иностранных дел Японии Ёсимасы Хаяси.

Среди вопросов, которые обсудят на заседании – отключение России от SWIFT.

По словам Ёсимасы Хаяси, Япония в данном вопросе будет действовать в координации с США и ЕС, а также с учетом влияния данной меры на рынки.

Фото: ru.depositphotos.com

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