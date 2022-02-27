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Министры иностранных дел G7 обсудят военную операцию России в Украине
Источник материала: ОНТ
27 февраля состоится заседание глав МИД G7, главной темой которого станет ситуация в Украине и военная операция РФ,
Среди вопросов, которые обсудят на заседании – отключение России от SWIFT.
По словам Ёсимасы Хаяси, Япония в данном вопросе будет действовать в координации с США и ЕС, а также с учетом влияния данной меры на рынки.
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27 февраля состоится заседание глав МИД G7, главной темой которого станет ситуация в Украине и военная операция РФ, информирует «ТАСС». «На сегодня запланировано...
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