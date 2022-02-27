Пожар на нефтебазе под Киевом может обернуться экологической катастрофой

Источник материала: ОНТ

В ночь с субботы на воскресенье киевская градская администрация сообщила о крупном пожаре на нефтебазе в Василькове, передает «ТАСС».

«Внимание – если вы находитесь дома, плотно закройте все окна! В связи с пожаром на нефтебазе в г. Василькове дым и вредные вещества могут разноситься ветром», – такое предупреждение размещено в Telegram-канале городской администрации.

Фото: Twitter

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