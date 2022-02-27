|
Пожар на нефтебазе под Киевом может обернуться экологической катастрофой
Источник материала: ОНТ
В ночь с субботы на воскресенье киевская градская администрация сообщила о крупном пожаре на нефтебазе в Василькове,
«Внимание – если вы находитесь дома, плотно закройте все окна! В связи с пожаром на нефтебазе в г. Василькове дым и вредные вещества могут разноситься ветром», – такое предупреждение размещено в Telegram-канале городской администрации.
Фото: Twitter
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь с субботы на воскресенье киевская градская администрация сообщила о крупном пожаре на нефтебазе в Василькове, передает «ТАСС». «Внимание – если вы...
|
Архив (Разное)