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Монетизация в Google для российских госСМИ приостановлена

27.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Монетизация в Google для российских госСМИ приостановлена

Компания Google ввела запрет на размещение рекламы и монетизацию для государственным СМИ РФ, передает «РБК».

Первым запрет на монетизацию для российских госСМИ ввел YouTube (принадлежит Google), затем Facebook.

Директор по кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейчер заявил, что соцсеть продолжит «навешивать ярлыки на дополнительные российские государственные СМИ», в числе которых могут оказаться: «РИА Новости», телеканал «Звезда», «Лента.ru» и «Газета.ru».

В компании заявили, что они распространяют пропагандистскую и ложную информацию о российской военной операции на Украине.

Фото: Pixabay

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Компания Google ввела запрет на размещение рекламы и монетизацию для государственным СМИ РФ, передает «РБК». Первым запрет на монетизацию для российских госСМИ ввел...
 
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