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Явка на досрочное голосование во всех областях превысила 40%

27.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Явка на досрочное голосование во всех областях превысила 40%

Пока участки по всей стране только начинают работу, специалисты уже высоко оценили досрочную явку. На некоторых участках люди выстраивались в очередь, чтобы отдать свой голос пораньше. Особенно высокие показатели в областях – явка везде превысила 40%. 

В Брестской области на досрочном голосовании работали около 850 участков. Начиная с 22 февраля, каждый день здесь было много людей. Часто приходили семьями, чтобы объяснить и своим примером показать молодому поколению важность участия в событиях республиканского уровня. Участок номер 74 расположился в детском саду.  

74-й участок один из самых больших в Бресте – район новостроек, где большинство многодетные семьи. В списках свыше двух тысяч избирателей, и около 40% из них уже сделали свой выбор накануне. Это высокий показатель. Сегодня наплыв ожидают ближе к полудню. К тем, кто не сможет приехать самостоятельно, из-за болезни или пожилые люди, представители участковых комиссий приедут по адресу, для этого есть специальные медицинские костюмы и урна для бланков.

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Теги: Брест
 
 
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Пока участки по всей стране только начинают работу, специалисты уже высоко оценили досрочную явку. На некоторых участках люди выстраивались в очередь, чтобы...
 
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