Конституционный референдум-2022: как проголосовать? Собрали для вас правила

Источник материала: ОНТ

Отдать свой голос на Референдуме в течение всей электоральной кампании смогут более 6 млн 800 тыс. белорусов.

Для того, чтобы у каждого была такая возможность, по всей стране организована работа свыше 5,5 тыс. участков. Напомним правила голосования: в избирательном бюллетене всего один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» Варианты ответа «да» или «нет». Надо выбрать только один из них. При себе необходимо иметь паспорт или биометрические документы. Подойдёт также военный или студенческий билет, служебное, водительское или пенсионное удостоверение.

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