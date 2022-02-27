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Австралия будет поставлять оружие в Украину через партнеров в НАТО
Источник материала: ОНТ
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что страна будет финансировать поставку вооружения в Украину из стран-партнеров в НАТО,
В частности, посредниками Австралии в поставках оружия в первую очередь выступят Великобритания и США.
Объемы предстоящего финансирования не уточняются, также как и тип оружия, которое будет закуплено в качестве военной помощи.
Скотт Моррисон отметил, правительство Австралии солидарно с США и Великобританией в вопросе антироссийских санкций и поддержит рестрикции в отношении Владимира Путина и Сергея Лаврова. Кроме того, рассматривается возможность высылки российских дипломатов из страны.
Фото: Pixabay
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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что страна будет финансировать поставку вооружения в Украину из стран-партнеров в НАТО, передает «ТАСС». В...
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