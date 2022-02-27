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Австралия будет поставлять оружие в Украину через партнеров в НАТО

27.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Австралия будет поставлять оружие в Украину через партнеров в НАТО

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что страна будет финансировать поставку вооружения в Украину из стран-партнеров в НАТО, передает «ТАСС».

В частности, посредниками Австралии в поставках оружия в первую очередь выступят Великобритания и США.

«Мы будем стремиться оказать любую возможную поддержку Украине и предоставить ей летальное оружие при посредничестве наших партнеров в НАТО», – прокомментировал Моррисон.

Объемы предстоящего финансирования не уточняются, также как и тип оружия, которое будет закуплено в качестве военной помощи.

Скотт Моррисон отметил, правительство Австралии солидарно с США и Великобританией в вопросе антироссийских санкций и поддержит рестрикции в отношении Владимира Путина и Сергея Лаврова.  Кроме того, рассматривается возможность высылки российских дипломатов из страны.

«Я подтверждаю, что мы уже принимаем меры против президента Путина и его министра иностранных дел, а наш санкционный список будет расти, мы будем добавлять в него новые имена», – говорит премьер-министр Австралии.

Фото: Pixabay

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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что страна будет финансировать поставку вооружения в Украину из стран-партнеров в НАТО, передает «ТАСС». В...
 
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