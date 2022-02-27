Беларусь готова быть площадкой для мирных переговоров, но отразит агрессию, если язык дипломатии не сработает

Источник материала: ОНТ

Беларусь в ситуации с украинским кризисом в очередной раз продемонстрировала приверженность союзническим договорам и международному праву. Минск сохраняет готовность быть площадкой для переговоров, чтобы достичь мира. Но в тоже время может отразить агрессию, если язык дипломатии не сработает.

Петр Петровский, политолог: «С одной стороны мы никоим образом военными своими силами не вмешиваемся в ситуацию, с другой стороны готовы оказать гуманитарную помощь, открыть границу для беженцев. Здесь вопрос к украинской стороне, потому что они закрыли границу, а согласно международным обязательствам должны предоставлять соответствующие гуманитарные коридоры. Президент не единожды говорил, что если со стороны Украины, украинской территории будут производиться какие-то акты агрессии, диверсий в отношении Беларуси, то Вооруженные Силы Беларуси будут действовать сообразно уставу и международному праву».

Подписывайтесь на нас в Telegram