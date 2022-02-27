﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь готова быть площадкой для мирных переговоров, но отразит агрессию, если язык дипломатии не сработает

27.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Беларусь готова быть площадкой для мирных переговоров, но отразит агрессию, если язык дипломатии не сработает

Беларусь в ситуации с украинским кризисом в очередной раз продемонстрировала приверженность союзническим договорам и международному праву. Минск сохраняет готовность быть площадкой для переговоров, чтобы достичь мира. Но в тоже время может отразить агрессию, если язык дипломатии не сработает. 

Петр Петровский, политолог: «С одной стороны мы никоим образом военными своими силами не вмешиваемся в ситуацию, с другой стороны готовы оказать гуманитарную помощь, открыть границу для беженцев. Здесь вопрос к украинской стороне, потому что они закрыли границу, а согласно международным обязательствам должны предоставлять соответствующие гуманитарные коридоры. Президент не единожды говорил, что если со стороны Украины, украинской территории будут производиться какие-то акты агрессии, диверсий в отношении Беларуси, то Вооруженные Силы Беларуси будут действовать сообразно уставу и международному праву». 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь в ситуации с украинским кризисом в очередной раз продемонстрировала приверженность союзническим договорам и международному праву. Минск сохраняет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пожар на нефтебазе под Киевом может обернуться экологической катастрофой
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by