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Беларусь готова быть площадкой для мирных переговоров, но отразит агрессию, если язык дипломатии не сработает
Источник материала: ОНТ
Беларусь в ситуации с украинским кризисом в очередной раз продемонстрировала приверженность союзническим договорам и международному праву. Минск сохраняет готовность быть площадкой для переговоров, чтобы достичь мира. Но в тоже время может отразить агрессию, если язык дипломатии не сработает.
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Беларусь готова быть площадкой для мирных переговоров, но отразит агрессию, если язык дипломатии не сработает
Беларусь в ситуации с украинским кризисом в очередной раз продемонстрировала приверженность союзническим договорам и международному праву. Минск сохраняет...
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