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Марат Марков: Раздать оружие киевлянам – это преступление против мирного населения
Источник материала: ОНТ
Ситуацию в Украине обсуждали накануне в эфире интернет-стрима на канале политического обозревателя ОНТ. В частности, речь шла о решении Владимира Зеленского о бесконтрольной массовой раздаче стрелкового оружия жителям столицы и других городов.
Последствия не заставили долго ждать – мародерство, грабежи и убийства мирных людей на улицах.
Подробнее – в видеоинформации.
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Ситуацию в Украине обсуждали накануне в эфире интернет-стрима на канале политического обозревателя ОНТ. В частности, речь шла о решении Владимира Зеленского о...
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