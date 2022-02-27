﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Марат Марков: Раздать оружие киевлянам – это преступление против мирного населения

27.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Ситуацию в Украине обсуждали накануне в эфире интернет-стрима на канале политического обозревателя ОНТ. В частности, речь шла о решении Владимира Зеленского о бесконтрольной массовой раздаче стрелкового оружия жителям столицы и других городов. 

Последствия не заставили долго ждать – мародерство, грабежи и убийства мирных людей на улицах.

Подробнее – в видеоинформации.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ситуацию в Украине обсуждали накануне в эфире интернет-стрима на канале политического обозревателя ОНТ. В частности, речь шла о решении Владимира Зеленского о...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пожар на нефтебазе под Киевом может обернуться экологической катастрофой
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by