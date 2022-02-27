Марат Марков: Раздать оружие киевлянам – это преступление против мирного населения

Источник материала: ОНТ

Ситуацию в Украине обсуждали накануне в эфире интернет-стрима на канале политического обозревателя ОНТ. В частности, речь шла о решении Владимира Зеленского о бесконтрольной массовой раздаче стрелкового оружия жителям столицы и других городов.

Последствия не заставили долго ждать – мародерство, грабежи и убийства мирных людей на улицах.

Подробнее – в видеоинформации.

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